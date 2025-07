Luka Modrić fait le bilan de sa grande aventure avec le Real Madrid

Voilà, c’est fini.

Luka Modrić a joué ce mercredi son dernier match avec le Real Madrid lors de la douloureuse défaite face au PSG (4-0) en demies de Coupe du monde des clubs. À 39 ans, le milieu de terrain devrait s’envoler sous peu en direction de l’Italie pour s’engager avec l’AC Milan, l’occasion pour le Croate de faire ses adieux au club madrilène et ses supporters lors d’une interview accordée à Real Madrid TV.

Des trophées et l’affection des gens

Légende du Real Madrid avec 28 titres en 13 saisons, le milieu de terrain tire (à juste titre) un bilan plus que positif de son épopée avec le maillot merengue : « Être le joueur qui a remporté le plus de titres dans le plus grand club de l’histoire du football est quelque chose de grand. Mais ce n’est pas tout. Il y a aussi d’autres choses, comme l’affection des gens », explique le numéro 10 madrilène.

Lorsqu’on l’interroge sur son meilleur souvenir avec le Real Madrid, Modrić ne peut s’empêcher de penser à la victoire en finale de Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid en 2014 (4-1). « On peut dire que c’est là que tout a commencé. C’est le début de la domination des 12 ou 13 dernières années, qui a été incroyable. […] La manière dont nous l’avons remportée définit parfaitement ce qu’est le Real Madrid : ne jamais abandonner et y croire jusqu’à la fin. »

📹 Imagen ElDesmarque El detalle de Luka Modric con Arda Güler a la llegada del equipo a Madrid. 🔗 https://t.co/1Ss6hrW92p 🔗 pic.twitter.com/mkAOghuWXw — ElDesmarque (@eldesmarque) July 11, 2025

Le pilier de la Casa Blanca part en laissant une trace indélébile dans l’histoire du club. Il sort par la grande porte, avec la même élégance qu’il savait montrer sur les terrains : « Je n’ai jamais pensé à la façon dont j’aimerais qu’on se souvienne de moi. Comme ils veulent. Pour moi, avant tout comme une bonne personne. »

Il a même pris le soin de passer le flambeau à Arda Güler.

