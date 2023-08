Luis Rubiales lâché par la Fédération espagnole ?

L’étau se resserre très fort.

Déjà suspendu 90 jours par la FIFA, Luis Rubiales se retrouve chaque jour un peu plus isolé, à l’exception de ses plus proches alliés (quoique). Mais sa punition pourrait être allongée dès lundi selon plusieurs médias espagnols. À la suite d’une demande émanant directement du gouvernement, le Tribunal administratif des sports espagnol va se réunir ce lundi pour étudier une suspension plus conséquente des fonctions de Rubiales pour « infractions très graves ».

Dans le même temps, la Fédération espagnole de football organisera ce lundi vers 16 heures une réunion de crise sur demande du président intérimaire Pedro Rochas, qui a convié les dirigeants de la Fédération pour faire un point sur la situation actuelle et se positionner pour la suite. À l’issue de cette réunion, il n’est donc pas impossible que la Fédération lâche Rubiales, alors que cette dernière montrait encore un soutien indéfectible il y a 24 heures.

Il vaut parfois mieux retourner sa veste que s’enfoncer dans la honte, après tout.

Xavi en veut à Luis Rubiales, Iniesta décrit une « honte » pour le foot espagnol