Luis Galván, l’un des premiers champions du monde argentin, est décédé

Le football argentin pleure une légende.

Il était le titulaire indiscutable de la charnière centrale argentine lors du premier sacre de l’Albiceleste en 1978, Luis Galván s’est éteint ce lundi à l’âge de 77 ans. L’Argentin était hospitalisé depuis plusieurs semaines dans la ville de Córdoba dans son pays natal. Il est décédé d’une infection rénale après des complications.

Un défenseur apprécié

Lors du Mondial 1978 qu’il jouait à domicile, le défenseur d’1,74 mètre s’était particulièrement distingué pour faire la paire avec Daniel Passarella. Avec au bout, le sacre, une première à cette époque pour l’Argentine (1986 et 2022 ont suivi plus tard). Le média argentin Mejor informado le rappelle, la FIFA avait décerné à Luis Galván le prix du fair-play pour son comportement exemplaire lors de la finale contre les Pays-Bas. La classe.

« La Fédération argentine de football, par l’intermédiaire de son président Claudio Tapia, regrette le décès du défenseur de l’équipe nationale argentine champion du monde en 1978, Luis Galván, et exprime ses condoléances à sa famille et à ses proches », écrit l’AFA dans un communiqué publié sur son site internet.

#ProfundoDolor La @afa, en nombre del Presidente Claudio Tapia y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Luis Galván, Campeón del Mundo en 1978. 📝https://t.co/BDkJsMQUkP pic.twitter.com/afUhgdiSHt — AFA (@afa) May 5, 2025

L’Argentin est également une légende de Talleres de Córdoba, club dont il a porté les couleurs blanc et noir à plus de 500 reprises. Dans un post publié sur X, le pensionnaire de première division argentine pleure son ancien taulier : « Nous sommes profondément attristés d’annoncer le décès de Luis Galván, icône du club et champion du monde de l’équipe nationale argentine en 1978. Nous sommes avec sa famille et ses proches en ce moment, et nous offrons nos prières pour le repos de son âme. »

𝗛𝗮𝘀𝘁𝗮 𝘀𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗟𝘂𝗶𝘀. Comunicamos con mucha tristeza el fallecimiento de Luis Adolfo Galván, emblema del Club y Campeón del Mundo Selección Argentina en 1978. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento, y elevamos nuestras oraciones por el eterno… pic.twitter.com/Yr619tzzbW — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) May 5, 2025

Qu’il repose en paix.

