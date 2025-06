Pour le quintuplé.

Interrogé par la FIFA sur la Coupe du monde des clubs, qui se déroulera aux États-Unis, du 14 juin au 13 juillet, Luis Enrique a affirmé son envie de gagner cette « compétition inédite qui promet d’être riche en émotions ». Du moins, inédite dans le format, car 32 équipes du monde entier s’affronteront, contre 7 lors des dernières éditions.

Les clubs européens sont favoris

Pour Luis Enrique, le PSG doit tout donner, car dans son nouvel ADN, l’équipe « aborde chaque compétition avec le même objectif, à savoir nous mettre en position de la remporter. Dès lors, notre ambition lors de cette Coupe du monde des clubs doit être d’aller le plus loin possible. Notre seul objectif doit être d’aller au bout ».

Questionné sur qui sont les grands favoris de cette nouvelle formule, l’entraîneur espagnol n’a pas hésité : « Je dirais que les clubs européens partent favoris. Si les meilleurs joueurs sud-américains évoluaient dans leur continent, ce serait différent. Pareil pour les équipes africaines et asiatiques. Mais les équipes européennes sont avantagées, car en plus d’avoir les meilleurs footballeurs européens, elles recrutent aussi les meilleurs joueurs des autres continents. »

Cependant, ce nouveau rendez-vous bourre encore un peu plus les agendas, au risque de pousser les joueurs au surmenage. Une donnée que le PSG aurait intégrée pour continuer à rester performant. « Vous voulez une équipe compétitive ? Donnez des vacances à vos joueurs. Depuis Noël, le PSG est sans doute le club d’Europe qui a accordé le plus de vacances à ses joueurs, avec neuf ou dix jours de congé. Cela requiert une organisation très précise, mais finalement, les joueurs peuvent se reposer suffisamment, et quand ils reviennent à l’entraînement, ils sont d’autant plus motivés » a également affirmé l’ancien sélectionneur de l’Espagne.

Et pour les congés de mai et juin, on verra plus tard…

