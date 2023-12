Paris est bel et bien la ville de l’amour.

En conférence de presse ce mardi à la veille de la réception du FC Metz, Luis Enrique est revenu sur sa relation avec Kylian Mbappé. Des rumeurs circulent depuis maintenant une semaine sur un possible rafraîchissement des rapports entre les deux hommes, notamment après la qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions face à Dortmund (1-1). L’Espagnol était partisan d’une fin de match en gestion tandis que l’attaquant français aurait préféré marquer le but de la victoire. L’entraîneur parisien a coupé court aux qu’en dirat-on de façon décalée : « On a une relation parfaite. On n’est pas fiancés, on n’est pas en couple mais presque. Surtout parce que c’est lui qui ne veut pas ». Et d’enchaîner en faisant l’éloge de son joueur, qui fêtera ses 25 ans face à Metz justement : « Son niveau est fantastique et maintenant que j’ai l’opportunité de le connaître en tant que personne, c’est vraiment une chance d’avoir un joueur comme lui dans l’équipe ».

Il s’agirait maintenant de ne pas déballer ses histoires de couple sur la place publique…

