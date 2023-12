Luis Enrique : « Mbappé décide où il joue »

Après directeur sportif du PSG, Mbappé nommé entraîneur.

Repris sur le fil par des Lillois qui ont bien mieux terminé la partie que ses joueurs, Luis Enrique est apparu très frustré à la suite du match nul concédé dans les derniers instants (1-1). Invité sur le plateau de Prime Video quelques minutes après le coup de sifflet final, l’entraîneur du Paris Saint-Germain n’a pas caché sa frustration. Évidemment interrogé sur la prestation de Kylian Mbappé, positionné en tant qu’avant-centre et souvent en difficulté face à la défense nordiste, le coach espagnol a expliqué ce dispositif tactique : « Kylian joue où il le décide, il a une liberté totale pour jouer. À l’intérieur, à l’extérieur, nous on est là pour s’équilibrer autour. La différence c’est ce qui va suivre autour de lui, à l’intérieur ou à l’extérieur. Cela dépend du match. »

Un « choix » particulier qui ne semble pas toujours convenir aux qualités de l’international français. Buteur sur penalty contre les Dogues, Kylian Mbappé n’a pas célébré son seizième but de la saison en Ligue 1. Après sa colère non dissimulée contre Dortmund en Ligue des champions (1-1) ce mercredi, le numéro 7 parisien n’affiche plus la même joie de vivre. « C’est à lui qu’il faut poser ces questions », a préféré botter en touche son entraîneur.

Un feuilleton de départ dès le mois de décembre, c’est ça la nouvelle résolution du Kyk’s ?