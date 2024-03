Luis Enrique : « La remontada n’est pas le match le plus important de ma carrière »

Il est dans le « bon » camp, cette fois, pas d’inquiétude.

Le lendemain du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions, Luis Enrique était présent en conférence de presse pour répondre aux nombreuses questions des journalistes sur la prochaine double manche opposant le PSG au Barça, lui qui était sur le banc des Blaugrana lors de la fameuse remontada de 2017 et qui a joué au Barça entre 1996 et 2004.

« Nous avons eu de la chance car on retourne en Espagne et, moi, à Barcelone, la ville où j’ai réalisé la majorité de ma carrière sportive. 2017 n’est pas le match le plus important de ma carrière, car la Juve nous a sortis derrière, temporise le technicien asturian. Et puis, tout le monde se rappelle de la remontada mais, pour avoir une remontada, il faut se rappeler qu’il y a eu une pré-remontada, un 4-0 au Parc des Princes. Je m’en souviens très bien aussi. Cela fait partie de l’histoire. Nous sommes dans une partie du tableau où chacun a sa chance d’aller en finale. Et il y a l’autre moitié, avec les favoris, le Real et City. »

Vivons heureux, avançons cachés.

Ligue des champions : Le calendrier des quarts de finale est connu