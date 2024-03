Luis Enrique et Kylian Mbappé se sont expliqués

Je t’aime moi non plus.

Copains comme cochons en début de saison, Luis Enrique et Kylian Mbappé ne vivent pas la meilleure période de leur relation, et c’est tout le PSG qui en pâtit. À quelques jours d’un huitième de finale retour de Ligue des champions, l’attitude de Kylian Mbappé à Monaco a choqué, alors que la décision de son coach de le remplacer à la mi-temps a surpris. Trop de tumulte pour les non-dits semble-t-il, puisque les deux hommes se seraient rencontrés ce samedi matin au centre d’entraînement du PSG, pour faire le point et mettre les choses au clair.

Selon les informations de RMC Sport, le technicien espagnol reproche notamment au Tricolore de ne pas évoluer à son meilleur niveau depuis le match de Coupe de France face à Brest (3-1), le 7 février dernier. Si aucune précision n’est apportée sur une réconciliation entre les deux hommes, l’échange étant qualifié de « constructif », RMC souligne que la gestion du joueur ne serait pas la même sur un match de l’importance de mardi prochain en Ligue des champions.

De toute façon, la vraie réponse viendra, comme toujours, du terrain.