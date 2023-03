L’UEFA va rembourser les fans de Liverpool après la dernière finale de la Ligue des champions

Mieux vaut tard que jamais.

Au-delà de la victoire du Real Madrid contre Liverpool (1-0) pour décrocher sa 14e Ligue des champions, la finale de 2021-2022 restera tristement dans les mémoires pour les incidents qui ont eu lieu avant le match. Au milieu du chaos total à l’entrée du Stade de France, des milliers de supporters de Liverpool n’avaient pas pu assister à la rencontre. Dix mois après les faits, l’UEFA a finalement décidé de rembourser ces fans anglais à la hauteur du prix de leur billet. Dans un communiqué transmis ce mardi, le secrétaire général Theodore Theodoridis explique que l’instance a « pris en compte un grand nombre de points de vue exprimés à la fois publiquement et en privé » et estime « avoir mis au point un système complet et équitable ». Cette énorme opération remboursement concerne pas moins de 19 618 supporters et va coûter environ 3,4 millions d’euros à l’instance du football européen. Dans un premier temps pointés du doigt par les autorités françaises, les fans anglais en déplacement à Saint-Denis se verront donc indemnisés pour la sale soirée qu’ils ont passée.

Pas sûr que cela suffise à leur donner envie de revenir au Stade de France pour autant.

La stat forte de Karim Benzema, ennemi numéro 1 de Liverpool en Europe