L’UEFA lance l’appel d’offres pour les droits TV de la Ligue des champions féminine

Espérons que ça se débloque plus rapidement que la Ligue 1.

L’UEFA remet en vente les droits télévisuels de sa Ligue des champions féminine pour les saisons 2025-2026 à 2029-2030. Les groupes de diffusion intéressés doivent se manifester au plus tard le jeudi 25 janvier. Cette consultation concerne également le sponsoring officiel. Aujourd’hui, le diffuseur officiel de cette compétition est DAZN. L’entreprise allemande, présentée comme « Le Netflix du sport », a récemment rendu gratuite la diffusion de la plus grande compétition européenne sur sa chaîne Youtube, mais également sur sa plateforme.

Seront donc diffusés en clair et gratuitement en France lors de cette saison 2023-2024 : tous les 29 matchs restants de la saison en Ligue des champions féminine, dont les 4 quarts de finale, les 2 demi-finales et la finale. « Nous nous engageons à encourager et à cultiver le supporterisme pour le football féminin. Il a besoin d’investissements pour réaliser son potentiel, augmenter son audience et devenir commercialement viable », avait déclaré Esmeralda Negron, ex-joueuse et codirectrice générale du sport féminin chez DAZN.

Du football gratuit pour tout le monde, où est l’arnaque ?

Alexandre Oukidja : « Je sais faire mon autocritique »