Luciano Spalletti : « Le football a ruiné ma vie »

La sincérité de l’Italien.

Le rôle de sélectionneur de Luciano Spalletti a tourné au vinaigre le 6 juin 2025. Après une défaite de trop contre la Norvège dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe du monde, l’ancien coach du Napoli avait été limogé par la fédération italienne. En deux ans à la tête de la Nazionale, Spalletti ne sera pas parvenu à transfigurer une sélection malade depuis son succès à l’Euro 2021. Un échec dont ne s’est toujours pas remis le principal concerné.

« La défaite contre la Norvège m’empêche de dormir »

Dans une interview donnée à La Repubblica, Spalletti est revenu sur son éviction : « La défaite contre le Norvège m’empêche de dormir. Elle est toujours dans mes pensées. Parfois, je suis heureux et d’un coup, cette pensée me revient et la joie disparaît. »

Également interrogé sur son choix épineux de devenir sélectionneur dans un contexte difficile, l’Italien n’a émis aucun regret. « Quand l’équipe nationale t’appelles, il faut se donner à fond et se rendre pleinement disponible. Il n’y a pas à réfléchir.»

A casa di Luciano Spalletti: “Il calcio mi ha rovinato la vita” https://t.co/0aEzJDl2TH pic.twitter.com/nazjST7xzd — Repubblica (@repubblica) July 25, 2025

Celui qui écume les bancs depuis 1994 a attendu presque 30 ans avant d’enfiler ce costume de rêve. Cette longue carrière l’a d’ailleurs bien épuisé : « Le football a ruiné ma vie. J’aimais le football plus que moi-même. J’ai sacrifié mes proches pour lui. » Dans cet échange avec la presse italienne, il ne s’est pas prononcé sur une éventuelle retraite.

Reste à voir si, à 66 ans, le romantique Luciano aura encore la force de relever un dernier défi.

