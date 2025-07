2026 : la Coupe du monde la « plus polluante de l’histoire »

Greta Thunberg au bord de la crise de nerfs.

Selon des chercheurs de Scientists for Global Responsibility, cités par la BBC, le Mondial 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique pourrait être le plus « polluant de l’histoire ». Rien d’étonnant quand on sait que des milliers de supporters de 48 sélections se déplaceront en avion pour aller soutenir leur équipe nationale à l’autre bout du monde — équipe qui s’est elle-même déplacée en avion — pour disputer une compétition dans un pays dont le président affirme ouvertement que le réchauffement climatique a été inventé par les Chinois.

Plus d’équipes, plus de pollution

Toujours selon ces chercheurs, la Coupe du monde 2026 pourrait générer plus de 9 millions de tonnes d’équivalent CO 2 , soit bien plus que celle organisée au Qatar (5,25 millions de tonnes). C’est également plus que ce que produisent certains pays en une année, comme l’Islande, le Lesotho, l’Estonie ou encore la Gambie.

Ce triste record pourrait bien être battu dès 2030, alors que la compétition se jouera sur deux continents : trois matchs en Amérique du Sud, le reste entre le Portugal, le Maroc et l’Espagne.

