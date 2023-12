L’Olympique lyonnais refinance sa dette

Une bouffée d’oxygène.

L’OL Group a annoncé dans un communiqué publié ce jeudi le refinancement de sa dette. Montant de l’opération : 385 millions d’euros. Cette méthode utilisée par l’Olympique lyonnais est inédite dans le football français. Pour renflouer les caisses, l’idée a été de transformer la dette en titres financiers, qui s’échangeront ensuite avec des investisseurs qualifiés, aux États-Unis essentiellement, selon les informations de L’Équipe,

De plus, une levée de fonds de 65 millions d’euros a été réalisée auprès de banques étrangères, dont Goldman Sachs. Cette opération va permettre au club rhodanien de respirer puisqu’il rembourse « l’encours de la dette liée au Groupama Stadium, comprenant des Prêts garantis par l’État (PGE) contractés pendant les années covid », d’autres dettes à long terme et permet aussi et surtout à l’OL de valider le plan proposé à la DNCG.

Après la pluie, le beau temps ?

