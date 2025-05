L'OM inaugure un lieu de commémoration de la tragédie de Furiani

Un devoir de mémoire.

33 ans et sept jours après le drame de Furiani, un lieu de mémoire a été inauguré ce lundi au stade Vélodrome de Marseille. Une stèle miniature qui fait référence à celle présent devant le stade Armand-Cesari, accompagnée d’une plaque commémorative, seront accessibles par le public. Le président de l’OM Pablo Longoria a pris la parole, tout comme Jean-Pierre Papin, très ému.

Pour ne pas oublier

« J’étais sur le terrain ce jour-là quand cette tribune est tombée. C’est un souvenir qui m’a hanté et qui me hante toujours aujourd’hui, confie face aux caméras l’ancien attaquant de l’OM, au moment d’inaugurer ce qui est baptisé « l’espace Furiani 1992 ». On était venu pour faire un grand match de football, mais on a vécu certainement la plus grande tragédie du football français. Sincèrement, je suis très très ému que l’Olympique de Marseille rende hommage via ce salon. On a perdu des amis ce soir-là, beaucoup d’amis, des gens qui étaient là pour supporter leurs équipes et qui ne sont jamais rentrés chez eux. »

Ce 5 mai 1992, les Marseillais se déplaçaient en Corse pour affronter Bastia en demi-finales de Coupe de France. Une rencontre qui n’a, en toute logique, jamais vu le jour.

"C'est un souvenir qui me hante": Jean-Pierre Papin confie son émotion à l'inauguration d'un lieu de mémoire du drame de Furiani à Marseille pic.twitter.com/pvbOlgCxqA — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) May 12, 2025

Un lieu de commémoration pour ne jamais oublier cet évènement qui a coûté la vie à 19 personnes et blessé plus de 2 300 autres. « Ce devoir de mémoire que nous avons tous sera respecté, n’en doutez pas. Dans ce salon, on pensera toujours à Furiani », ponctue Jean-Pierre Papin.

De son côté, Pablo Longoria parle d’un « devoir de mémoire », bien plus « qu’un souvenir ». « C’est l’une des pages noires de l’histoire du football français. On doit faire un espace de mémoire, un espace que tout le monde peut visiter en venant au stade pendant les jours de match », insiste l’Espagnol.

L'OM inaugure un "espace Furiani" au Vélodrome en hommage à la tragédie de 1992 à Bastiahttps://t.co/gD25zg1A25 pic.twitter.com/cipJhOGt44 — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) May 12, 2025

