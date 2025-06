L’OL fait part de son incompréhension et annonce faire appel

C’est pô juste.

La rétrogradation de l’OL en Ligue 2 a été confirmée par la DNCG, ce mardi soir, faisant l’effet d’une déflagration à Lyon comme dans le foot français. Le club rhodanien a répondu avec un communiqué dans lequel il dit prendre acte « de la décision incompréhensible rendue par la DNCG ce soir et confirme qu’il fera immédiatement appel ». Plusieurs recours sont en effet possibles pour les Gones, mais l’incertitude pourrait demeurer pendant plusieurs semaines.

La carte de l’incompréhension

« Au cours des derniers mois, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la DNCG, satisfaisant toutes ses demandes avec des investissements en fonds propres supérieurs aux montants demandés, continue l’OL. Grâce aux apports en fonds propres de nos actionnaires et à la vente de Crystal Palace, notre trésorerie s’est considérablement améliorée et nous disposons de ressources plus que suffisantes pour la saison 2025-2026. »

L'Olympique Lyonnais prend acte de la décision incompréhensible rendue par la DNCG ce soir et confirme qu'il fera immédiatement appel 🗞 Le communiqué 👇 — Olympique Lyonnais (@OL) June 24, 2025

Alors que John Textor ne cessait d’afficher son optimisme ces dernières heures, encore à la sortie de l’audition, l’OL continue de jouer la carte de l’incompréhension : « Nous ne comprenons sincèrement pas comment une décision administrative a pu reléguer un si grand club français. Nous ferons appel pour démontrer notre capacité à apporter les ressources nécessaires en matière de trésorerie pour garantir le maintien de l’OL en L1. »

L’argument implacable : on est un si grand club français.

