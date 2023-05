Loïs Openda dévoile sa routine pour être performant

Un disciple de Cristiano Ronaldo.

Loïs Openda est en train de réaliser la saison de sa vie. Arrivé à Lens lors du dernier mercato estival en provenance de FC Bruges contre 10 millions d’euros, le goleador belge a planté 17 buts et délivrés 3 passes décisives en 36 matchs, toutes compétitions confondues, explique qu’il a mis en place une routine pour essayer d’être le plus performant possible, lors d’un entretien accordé à L’Équipe : « On parle beaucoup du repos, d’avoir un minimum de sept à huit heures de sommeil. Il m’arrive de faire une micro-sieste dans la journée. Pas plus de vingt minutes pour ne pas développer de la fatigue supplémentaire ». Le Diable rouge (8 sélections, 2 buts) raconte : « Le soir, je porte des lunettes orange pour la lumière des écrans. Avant de m’endormir, je prends une douche très très chaude pour me relaxer. Et de la mélatonine pour m’endormir plus facilement ». Pour le matin, il prend « une douche froide » et met « des lunettes pour favoriser la lumière, éveiller les sens et mon cerveau ».

Celui qui a inscrit le triplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1 en 4 minutes et 30 secondes, en mars dernier, ajoute : « Avant Clermont, nous avions évoqué mon alimentation à base de riz, de poisson, de fruits pour avoir de l’énergie durant le match. Nous travaillons aussi la respiration pour favoriser la récupération, la production d’efforts ». Loïs Openda confirme aussi qu’il a évolué sur son comportement durant les matchs, essayant de moins se plaindre sur les pelouses quand il est oublié par ses partenaires ou en situation d’échec.

Avant le match en retard de ce mardi, le TFC avec ses dernières toutes petites heures de sommeil est prévenu.

