Loïc Féry : « Un contexte économique absolument catastrophique »

Les droits télévisuels ont chuté, et il faut faire avec.

Président de Lorient, Loïc Féry ne dit pas autre chose. Interrogé par L’Équipe, le patron des Merlus n’a pas caché les difficultés financières du moment : « Le groupe essaie de bien se préparer en vue d’une Ligue 1 qui va être très difficile, dans un contexte économique absolument catastrophique. Il faut revenir aux bases de ce qui a été la construction du club et de ce qu’on fait depuis de nombreuses années. On a eu une petite parenthèse ces quatre ou cinq dernières années durant laquelle on s’est pris un peu au jeu et on a augmenté un tout petit peu le train de vie. »

Et le dirigeant du club français de continuer : « Il faut revenir sur ce qu’on sait faire. Découvrir des joueurs, leur donner la possibilité de jouer au plus haut niveau. On ne va pas se mentir, tout le monde est en grande difficulté, le modèle économique des clubs de Ligue 1 est très compliqué. On n’y échappe pas. L’idée est de bâtir un groupe avec une âme. Quand on crée un groupe et qu’il y a une unité forte en son sein, les résultats sont assez intéressants. Ce n’est pas forcément corrélé à la masse salariale ou au niveau d’investissement dans les transferts. »

Pas d’inquiétude, le poisson sera frais.

L’un des tubes de l’été en Ligue 1 prend sa retraite