Logan Costa : « J’étais excité à l’idée de jouer cette finale chez moi »

Aussi fiable qu’une Dacia Logan.

Remplaçant en Ligue 1, le défenseur central toulousain Logan Costa était à son zénith ce samedi, en finale de la Coupe du France. Auteur d’un doublé, l’international cap-verdien au physique imposant est revenu en zone mixte sur sa soirée hors du temps, lui le régional de l’étape : « Le capitaine et mes coéquipiers m’ont beaucoup parlé ces derniers temps, ça m’a permis de ne pas lâcher. Brecht dit que je suis grand, costaud et que je fais peur. Si j’étais stressé ? Non, sincèrement, j’étais décontracté et excité à l’idée de jouer cette finale chez moi, à Saint-Denis, devant ma famille. On s’est rendu le match facile, avec une grosse entame. Je n’ai pas les mots, je ne saurais pas vous décrire mes émotions. C’est incroyable. Les supporters nous poussent vers le haut et nous poussent à produire ce beau jeu. Nos buts ont tous été travaillés à l’entraînement. Quant à moi, j’ai rendu une bonne copie sur les phases arrêtées. »

C’était la première fois qu’une équipe n’alignait aucun joueur français (en matière de nationalité sportive), dans le dernier acte de la Coupe. Fructueux.

