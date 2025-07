Liverpool va construire à Anfield une sculpture en l’honneur de Diogo Jota

Pour toujours.

Alors que l’émotion est encore vive à Liverpool après le décès de Diogo Jota (et de son frère André Silva) dans un accident de la route le 3 juillet, le club a promis de continuer de rendre hommage à son attaquant tout au long de la saison (notamment sur ses maillots, qui porteront un écusson « Forever 20 ») mais aussi au-delà, comme il l’explique ce samedi dans un communiqué.

We wish to express our heartfelt gratitude and appreciation to everyone who has taken the time to leave tributes in honour of Diogo Jota and his brother Andre Silva at Anfield.

The club is now able to provide details on how it will create more permanent tributes moving forward.

— Liverpool FC (@LFC) July 26, 2025