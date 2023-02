Liverpool stoppe la folle série de Newcastle

Newcastle 0-2 Liverpool

Buts : Núñez (10e) et Gakpo (17e)

Expulsion : Pope (22e)

Klopp n’est pas encore grillé.

Liverpool a réalisé le coup parfait dans la course à l’Europe samedi en s’imposant à Newcastle, qui restait sur 17 matchs sans défaite en Premier League (0-2). Après une minute d’applaudissement en mémoire de Christian Atsu, les Magpies ont attaqué fort. Allan Saint-Maximin a profité des espaces pour trouver Miguel Almirón, qui s’est heurté à Alisson (4e). ASM avait du feu dans les jambes puisqu’il a enchaîné en éliminant Trent Alexander-Arnold puis Joe Gomez, avant que son centre soit repoussé (5e). Newcastle s’est cependant fait surprendre par une ouverture d’Alexander-Arnold vers Darwin Núñez, sans pitié face à Nick Pope (0-1, 10e). L’arrière-garde la plus solide du championnat a encore craqué sur une superbe passe de Mo Salah par dessus la défense, Cody Gakpo s’occupant cette fois-ci de la conclusion (0-2, 17e). Le cauchemar ne s’est pas arrêté là pour les Magpies : en voulant intervenir en dehors de sa surface face à Salah, Pope a touché le ballon de la main et est rentré directement aux vestiaires (22e).

Mais qu'est-ce qu'il a fait Nick Pope ?! 😱 Le gardien de Newcastle loupe totalement sa sortie de la tête et prend le ballon de la main : CARTON ROUGE ! 🔴#NEWLIV | #PremierLeague pic.twitter.com/hjh1prOPGN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 18, 2023

Titulaire pour la première fois en PL, le jeune Elliot Anderson a fait les frais de ce carton rouge, remplacé par Martin Dúbravka. Newcastle n’a pas baissé la tête pour autant. Saint-Maximin a obligé Alisson à détourner sa frappe sur la barre (31e), et la transversale des Reds a encore tremblé sur un coup de casque de Dan Burn (41e). Dúbravka a entretenu l’espoir en détournant un tir rasant de Núñez (57e), mais son homologue brésilien s’est assuré que les Magpies ne reviennent pas en s’opposant à Callum Wilson (82e). Huitième, Liverpool revient à six points de Newcastle, avec un match en moins.

Tout de suite, l’objectif du top 4 ne paraît plus si farfelu.

Newcastle (4-3-3) : Pope – Trippier (Murphy, 64e), Schär, Botman, Burn – Longstaff, Joelinton (Ritchie, 71e), Anderson (Dúbravka, 24e) – Almirón (Gordon, 64e), Isak (Wilson, 64e), Saint-Maximin. Entraîneur : Eddie Howe.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Robertson, Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold – Bajčetić (Milner, 59e), Fabinho, Henderson (Elliott, 59e) – Gakpo (Jota, 59e), Núñez (Firmino, 59e), Salah. Entraîneur : Jürgen Klopp.