Liverpool cloue le bec de West Ham

West Ham 1-2 Liverpool

Buts : Paquetá (12e) pour les Hammers // Gakpo (18e) et Matip (67e) pour les Reds

Et une, et deux, et trois victoires !

Liverpool a enchaîné un troisième succès en championnat à l’occasion de son déplacement chez West Ham (1-2). Loin de respirer la sérénité, à l’image d’un ballon dangereux perdu par Virgil van Dijk (4e), la défense des Reds a été prise de vitesse par Lucas Paquetá, qui a combiné avec Michail Antonio et transpercé les filets d’une frappe pure (1-0, 12e). Cody Gakpo a immédiatement répondu, aux 25 mètres (1-1, 18e). Liverpool a appuyé, et le ballon est miraculeusement arrivé dans les pieds de Diogo Jota, mais le Portugais a envoyé sa demi-volée au-dessus de la lucarne (27e).

La déviation de Jordan Henderson a aussi rasé le montant (39e). Les Reds ont fini par tirer les marrons du feu sur coup de pied arrêté. Łukasz Fabiański a d’abord sauvé les Hammers sur sa ligne sur une tentative de Joël Matip (66e), mais le Camerounais ne lui a laissé aucune chance sur le corner suivant, botté par Andrew Robertson (1-2, 67e). West Ham a laissé passer sa chance sur un centre de Saïd Benrahma, qui a échappé de peu à Antonio (41e), et pour un hors-jeu de quelques centimètres, qui a conduit au refus du but de Jarrod Bowen (55e). Sixième, Liverpool dépasse Tottenham et revient provisoirement à six points du podium.

With hope in your heart…

West Ham (4-3-3) : Fabiański – Coufal, Zouma, Aguerd, Cresswell – Souček, Rice, Paqueta – Bowen, Antonio (Ings, 70e), Benrahma (Cornet, 70e). Entraîneur : David Moyes.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson – Henderson (Thiago, 59e), Fabinho, Jones (Milner, 84e) – Salah, Gakpo (Núñez, 78e), Jota (Diaz, 59e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

