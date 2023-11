L’Inter s’impose à Salzbourg et file en huitièmes

RB Salzbourg 0-1 Inter

But : Lautaro Martínez (85e SP)

L’eau mouille, le feu brûle, Lautaro délivre l’Inter.

En déplacement à Salzbourg ce mercredi, l’Inter est parvenue à assurer l’essentiel. Un court mais précieux succès qui permet aux Nerazzurri d’obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour le RB Salzbourg, cette défaite est synonyme d’élimination.

Face à une formation milanaise remaniée, les Autrichiens en profitent pour prendre le contrôle du match. Les hommes de Struber dominent, mais les occasions sont rares, exceptée cette tentative de lobe signée Konaté qui passe largement au-dessus (32e). Comme à son habitude, l’Inter fait le dos rond et procède en transition rapide. Et ce sont bien les Nerazzurri qui se procurent la plus grosse occasion de la première période : Thuram trouve Sánchez dans la surface qui la joue altruiste et trouve Frattesi à l’entrée de la surface, mais le milieu italien manque complètement sa frappe qui passe au-dessus (42e).

Au retour des vestiaires, les hommes d’Inzaghi décident de remettre le pied sur le ballon. La possession est milanaise, mais permet au RB Salzbourg d’avoir des espaces et d’en profiter, à l’image de Konaté qui se retrouve en face-à-face avec Sommer, mais l’attaquant ivoirien ne parvient pas à conclure (58e). Les minutes défilent, l’Inter décide d’appuyer sur l’accélérateur dans le dernier quart d’heure et se montre de plus en plus dangereuse. Les occasions se succèdent, mais c’est sur penalty que les Interistes parviennent à trouver la faille. D’un contre-pied, Lautaro Martínez trompe Schlager et envoie les siens en huitièmes (0-1, 85e).

RB Salzbourg (4-2-2-2) : Schlager – Ulmer (Gourna-Douath, 46e), Pavlovic, Baidoo, Dedić – Capaldo, Bidstrup – Gloukh (Amankwah, 87e) Sucić – Konaté (Dorgeles, 87e), Simić (Ratkov, 79e). Entraîneur : Gerhard Struber.

Inter (3-5-2) : Sommer – Bastoni, Acerbi, Aurel Bisseck (de Vrij, 46e) – Carlos Augusto (Dimarco, 87e), Mkhitaryan (Barella, 68e), Çalhanoğlu (Asllani, 61e), Frattesi, Darmian – Sánchez (Lautaro Martínez, 68e), Thuram. Entraîneur : Simone Inzaghi.