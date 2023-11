Pronostic Salzbourg Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

L’Inter en patron contre Salzbourg

Champion d’Autriche depuis une décennie, Salzbourg a parfaitement lancé cette campagne européenne en s’imposant sur la pelouse du Benfica à 11 contre 10 (0-2). La suite fut en revanche plus compliquée pour la formation autrichienne qui s’est successivement inclinée face aux 2 grands favoris que sont la Real Sociedad et l’Inter. Lors du match aller contre le club italien, Salzbourg s’en est plutôt bien sorti en tenant la comparaison avec les Nerazzurri (défaite 2-1). En cas de défaite ce mercredi, les partenaires de Lucas Gourna Douath s’éloigneraient des 8es de finale de la C1. Au niveau national, Salzbourg vient de prendre les commandes du championnat, mais ne possède que 2 points d’avance sur le Sturm Graz qui a perdu ses 2 derniers matchs. Comme souvent, la formation autrichienne a été dépouillée de ses meilleurs éléments cet été avec les départs de Sesko et Okafor.

En face, l’Inter fut la grosse surprise de la dernière campagne de Ligue des champions en atteignant la finale face à Manchester City. Lors de cette rencontre, les Nerazzurri ont même poussé les Citizens dans leurs retranchements. Cet été, la formation intériste a perdu Onana, Lukaku et Brozovic, mais s’est renforcée avec Sommer, Thuram ou Pavard. Le défenseur international français vient de se blesser et manquera au moins les 3 prochaines semaines. Dans cette nouvelle édition de la C1, les hommes de Simone Inzaghi ont débuté par un bon nul au Pays basque contre la Real Sociedad (1-1) avant de s’imposer à domicile face à Benfica (1-0) et donc contre Salzbourg (2-1). Avec 7 points, le club italien partage la tête de cette poule avec la Real Sociedad. En forme sur la scène européenne, l’Inter l’est aussi en Serie A dont elle est leader. Lors des derniers matchs, les Nerazzurri ont signé des prestations de premier plan en dominant la Roma (1-0) et l’Atalanta Bergame (1-2). En plus de Lautaro Martinez toujours aussi présent sur le front de l’attaque (12 buts en championnat, 1 en C1), le club intériste possède son parfait complément avec Marcus Thuram (4 buts en championnat, 1 en C1). En pleine confiance, l’Inter devrait remporter une nouvelle victoire importante en Autriche.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

