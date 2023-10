L’Inter Milan ne tremble pas face au RB Salzbourg

Inter Milan 2-1 RB Salzbourg

Buts : Sánchez (19e) et Çalhanoglu (64e) pour les Nerazzurri // Gloukh (57e) pour die Bullen

Des finalistes sérieux.

En ouverture de la troisième journée de Ligue des champions, l’Inter Milan a fait le nécessaire pour écarter le RB Salzbourg ce mardi (2-1). Les Interistes avaient d’abord décidé d’entamer la rencontre en laissant le ballon à leurs adversaires. Suffisant pour le récupérer haut, enchaîner avec une combinaison de passes rapides jusqu’au renversement malin d’Henrikh Mkhitaryan pour un Alexis Sánchez efficace en une touche (1-0, 19e). Malgré de bonnes intentions en transition, les hommes de Gerhard Struber ont rapidement perdu pied lors du premier acte. Amar Dedić a évité de peu de marquer contre son camp sur un centre de Denzel Dumfries (32e), pendant que ses coéquipiers se montraient dépassés par les nombreuses incursions côté droit du piston néerlandais.

Après avoir fait le dos rond, évitant le break sur une volée écrasée de Carlos Augusto (55e), les Autrichiens ont recollé au tableau d’affichage par l’intermédiaire d’Oscar Gloukh (1-1, 57e) profitant d’un superbe enchaînement entre Roko Šimić et Maurits Kjærgaard. Joie de courte durée, puisque l’ancien Stéphanois Lucas Gourna-Douath a provoqué un penalty dans la foulée, avant que celui-ci ne soit transformé par Hakan Çalhanoglu (2-1, 64e). Le but de Lautaro Martínez à la suite d’un autre mouvement de classe sera annulé par un léger hors-jeu de Davide Frattesi (81e). Il en fallait plus pour déstabiliser l’Inter Milan qui a réussi à contrôler les maigres offensives adverses et s’installer progressivement en tête du groupe D.

C’était quand même plus simple contre l’AC Milan.

Inter Milan (3-5-2) : Sommer – Bastoni, De Vrij, Pavard – Dumfries (Darmian, 65e), Mkhitaryan (Barella, 46e), Çalhanoglu Asllani, 76e), Frattesi, Augusto – Martínez (Klaassen, 84e), Sánchez (Thuram, 65e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

RB Salzbourg (4-3-1-2) : Schlager – Ulmer, Pavlović, Solet, Dedić – Kjærgaard (Dorgeles, 71e), Gourna-Douath (Capaldo, 84e), Bidstrup (Konaté, 71e) – Gloukh (Amankwah, 84e) – Sučić, Šimić (Ratkov, 71e). Entraîneur : Gerhard Struber.

