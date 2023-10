Pronostic Inter Milan Salzbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L’Inter Milan en patron face à Salzbourg

Finaliste de la dernière Ligue des Champions, l’Inter s’est repositionné sur l’échiquier européen après une longue traversée du désert. L’an passé, en plus de son excellent parcours en C1, la formation intériste a fini en 3e position de Serie A et a également remporté la Coppa Italia en dominant la Fiorentina. L’Inter fait un début de saison 2023-2024 excellent. Pour débuter cette nouvelle édition de la C1, l’Inter a su accrocher un bon nul au Pays Bas face à la Real Sociedad (1-1) grâce à l’inévitable Lautaro Martinez. Ensuite, les Nerazzurri ont souffert pour venir à bout du Benfica (1-0), s’en remettant cette fois à Marcus Thuram. L’international tricolore s’est parfaitement intégré au sein de sa nouvelle équipe et a de nouveau été décisif le weekend dernier sur la pelouse du Torino (0-3) en ouvrant le score. Grâce à ce succès, l’Inter a redépassé le Milan AC au classement de la Serie A, dont il est leader. Lautaro Martinez en a profité pour marquer son 12e but en 11 matchs cette saison.

En face, Salzbourg semble sur le papier être la plus modeste équipe de ce groupe. En effet, la formation autrichienne est certes devenue une habituée des compétitions européennes, elle ne dispose pas de l’histoire de l’Inter, du Benfica ou de la Real Sociedad. Néanmoins, les partenaires de Gourna Douath ont réussi un petit exploit lors de la 1re journée en dominant le Benfica à Lisbonne (0-2), bien aidés par par l’expulsion rapide d’un Portugais. Ensuite, les Autrichiens n’ont rien pu faire à domicile face à la Real Sociedad (0-2). Troisième de ce groupe, Salzbourg compte jouer son rôle de trouble-fête jusqu’au bout. Sur la scène nationale, Salzbourg se retrouve seulement en 2e position et reste sur deux contre-performances face à Klagenfurt (2-2) et à domicile ce week-end contre LASK le leader (0-1). Devant son public, l’Inter devrait se montrer solide pour prendre le dessus sur une équipe de Salzbourg pas au mieux depuis quelques semaines.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

