L’improbable blessure d’Álvaro Morata, blessé par un stadier après Espagne-France

« Oh Capitaine, mon capitaine. »

En voulant célébrer la qualification des siens pour la finale de l’Euro ce mardi, le capitaine de l’Espagne Álvaro Morata s’est blessé au genou droit. Il a été percuté par un stadier qui essayait d’arrêter un supporter entré sur la pelouse. L’homme à la chasuble a involontairement taclé l’Espagnol alors qu’il chantait avec ses coéquipiers. Le joueur de l’Atlético de Madrid, sorti à la 76e minute de la demi-finale et en mal d’amour avec les suiveurs de la Roja, est rentré aux vestiaires en boitant.

« On pense que ce n’est rien. On va attendre demain [aujourd’hui]. Il a reçu un coup fort, réagissait son sélectionneur Luis de la Fuente après la rencontre, dans des propos rapportés à Marca. Morata, c’est un exemple, le meilleur capitaine que nous pouvons avoir. Il est généreux dans l’effort, il a une force de travail. Il est indiscutable, et on a besoin de lui à la fois sur et en dehors du terrain. C’est un homme avec une grandeur exceptionnelle. Il va rentrer dans l’histoire du football espagnol. »

El de seguridad se ha cargado a Morata. pic.twitter.com/HAzaCNjcKu — Ibai (@IbaiLlanos) July 9, 2024

Les défenseurs anglais ou néerlandais vont apprendre du steward pour la finale de l’Euro.

