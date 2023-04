Lille expédie Ajaccio

Lille 3-0 Ajaccio

Buts : André Gomes (22e et 33e), Cabella (38e) pour les Dogues.

Lille, engagé dans la course à l’Europe, a bien répondu ce samedi après-midi à la Décathlon Arena à l’Olympique Lyonnais vainqueur de Strasbourg (1-2) la veille. En s’imposant sans trembler face à une équipe d’Ajaccio quasiment condamnée à la relégation (3-0), les Lillois confortent en effet leur cinquième place et reviennent à deux longueurs de Monaco quatrième.

Souvent loué pour son jeu offensif mais critiqué pour son inefficacité, le LOSC a pu compter sur ses milieux de terrain, pour se mettre sur de bons rails. Une frappe sublime d’André Gomes, décalé par Rémy Cabella à l’extérieur de la surface de réparation, permet aux Nordistes de se faciliter la fin de journée (22e, 1-0). D’autant que quelques minutes plus tard ce même duo est à l’origine d’un deuxième chef d’œuvre dans un style bien différent. Servi dans la surface cette fois, Cabella talonne intelligemment pour Gomes qui, n’a plus qu’à ajuster le portier corse (33e, 2-0). Puis dans la foulée, le double passeur décisif prend sa part du gâteau et enfonce l’ACA avant la pause (38e, 3-0).

Au retour des vestiaires, les hommes de Paulo Fonseca continuent d’étouffer des Ajacciens trop loin du compte techniquement. Baladé de gauche à droite, le bloc défensif corse s’effrite et à l’heure de jeu, la VAR prive Cabella d’un doublé pour une position de hors-jeu. La dernière demi-heure laisse place à un relâchement des Lillois qui passeront près de la réduction du score, mais l’occasion de Kevin Sapadanuda échoue sur la barre transversale, dans ce qui sera le dernier frisson du match.e

Ajaccio se satisfera de ne pas avoir perdu la seconde période.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Diakite, Yoro, Alexsandro, Gudmundsson (Weah, 53e) – André Gomes (André, 68e), Gomes (Baleba, 78e) – Zhegrova, Cabella (Ounas, 78e), Bamba (c) (Bayo, 78e) – David. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Ajaccio (4-4-2) : Leroy – Diallo, Vidal, Gonzalez, Youssouf – Bayala (Chegra, 47e), Marchetti (c) (Koné, 90e), Mangani (Coutadeur, 72e), Spadanuda – Soumano (Nouri, 72e), El Idrissy. Entraîneur : Olivier Pantaloni.

