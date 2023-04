Pronostic Lille Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille, l’Europe en tête face à Ajaccio

5e de cette Ligue 1, Lille se positionne pour le dernier accessit du championnat permettant de jouer la Coupe d’Europe la saison prochaine. Seulement battu une fois sur ses 8 derniers matchs (dans un jour sans chez la lanterne rouge Angers), le LOSC s’est repris depuis en s’imposant à domicile face à Montpellier (2-1) et en obtenant un nul à Auxerre (1-1) le week-end dernier chez une équipe qui ne perd plus. Lille fait un très beau parcours à domicile cette année et est d’ailleurs invaincue dans son stade depuis la mi-septembre et la venue de Nice.

Événement côté corse, Ajaccio a pris un point la semaine passée, à domicile face à Brest (0-0), autre relégable, après une série de 6 défaites consécutives. Avant-dernier avec 10 points de retard sur le premier non relégable, Nantes, l’ACA est quasiment condamné, c’est même son coach Pantaloni qui le dit. En déplacement, le club corse reste sur 5 défaites consécutives, dont la dernière chez un concurrent direct, Strasbourg (3-1). Comme lors de ce match, Ajaccio pourrait s’incliner avec plus de 2 buts d’écart chez une équipe lilloise qui a gagné 4 de ses 5 dernières réceptions. Meilleur buteur lillois avec pas moins de 21 réalisations en Ligue 1, Jonathan David est attendu pour briller face à la défense poreuse des Ajacciens (58 buts encaissés en 32 matchs).

