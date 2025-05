Ousmane Dembélé présent pour le rendez-vous PSG-Arsenal

Personne ne manquera ce rendez-vous.

Sorti prématurément à la 70e minute de jeu à l’Emirates Stadium la semaine dernière, Ousmane Dembélé laissait planer le doute quant à sa présence pour la deuxième manche mercredi soir. Celui qui avait été l’unique buteur de la rencontre avant d’être remplacé par Bradley Barcola souffrait d’une gêne aux ischio-jambiers et était resté au repos pour le match de championnat à Strasbourg ce week-end. Luis Enrique a levé les interrogations : Dembouz sera bien présent au Parc des Princes.

Une attaque au complet

« Cela fait deux jours qu’il s’entraîne avec le groupe. Oui, je l’ai à ma disposition pour demain », a expliqué en conférence de presse l’entraîneur espagnol, sans doute heureux de pouvoir compter sur un attaquant devenu indispensable en 2025 et qui affiche de belles stats dans cette édition de C1 (8 buts, 3 passes décisives).

« Au niveau tactique ? Il a un passé foot très clair, il a tiré profit de ses passages dans différents clubs, avec différentes manières de jouer. Son expérience à Barcelone lui a été très utile, auprès de joueurs de très haut niveau et dans une philosophie de jeu semblable à la nôtre. Avec lui, je parle de beaucoup de choses », a continué Luis Enrique, comme rapporté par Le Figaro.

🗣️ "Je ne crois pas qu'il n'y ait une seule ligne de l'équipe qui soit supérieure aux autres" Luis Enrique estime que le collectif est plus puissant que les individualités, et que c'est la principale force du PSG, au-delà d'un milieu très performant cette saison. pic.twitter.com/JjSxdYqVSc — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 6, 2025

Autre élément prépondérant dans le schéma de jeu parisien, Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien fait le bonheur de son coach : « On n’avait pas pu le recruter la saison dernière. On le connaît bien. Il est jeune et expérimenté à la fois, c’est dur à trouver chez un attaquant […] Il a des qualités au-dessus de la moyenne. Je suis content de ses performances, de ce qu’il fait avec et sans le ballon, il faut être compétitif dans les deux aspects ici. Il s’est très bien adapté à cela. On est très contents de l’avoir à Paris. »

Les câlins, c’est super ; maintenant, il faut se qualifier sur le terrain mercredi.

Comment Lavoisier a rendu Donnarumma imprenable ?