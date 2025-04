Luis Enrique avant Arsenal-PSG : « On veut marquer l’histoire  »

Sur les nerfs.

En conférence de presse ce lundi soir à la veille de la demi-finale aller de la Ligue des champions face à Arsenal, Luis Enrique est apparu assez agacé par les questions des journalistes, notamment celle sur l’état d’esprit autour de l’équipe : « Je sens, à travers les questions des journalistes, un climat négatif. […] Cette pression ne nous étouffe pas, on la gère plutôt bien. On est ambitieux, on veut marquer l’histoire et faire ce que les autres n’ont pas fait. Je vois mon équipe avec confiance. »

« Nous sommes une meilleure équipe »

Après avoir loué la qualité du club londonien, que Paris n’a jamais battu en quatre confrontations (1 victoire, 3 nuls), Enrique a profité de ce moment pour comparer la défaite lors de la saison régulière de la C1 face aux Gunners (2-0 en octobre dernier), et aujourd’hui : « La différence, c’est six mois. C’est immense. Il y a de grandes différences. J’ai revu ce match et j’ai vu l’évolution de notre équipe. Nous sommes meilleurs. Nous avions eu la phase de groupes la plus intense, avec des matchs qui auraient pu être des finales de Ligue des champions, sans aucun doute. Mais ça a été positif, car on a dû hausser notre niveau, même si c’était risqué. Nous sommes une meilleure équipe. »

C’est sur le terrain qu’il faudra le prouver.

