Kylian Mbappé, fan du Milan depuis l’enfance ?

Mbappé serait-il un footix ?

Avant la rencontre de phase de groupes de Ligue des champions entre le PSG et l’AC Milan ce mercredi soir, la Gazzetta dello Sport est partie en reportage à Bondy rencontrer la famille de Kylian Mbappé et des amis de sa famille, les Riccardi. Selon les dires de ces derniers, ainsi que de la mère Fayza, Kyks aurait été un grand fan de l’AC Milan plus jeune, ce qui donne des anecdotes (véridiques ou non) assez croustillantes. Sa mère raconte que « quand il rentrait à la maison, il ne parlait que du Milan. S’il perdait, il pouvait jeter la télécommande contre la télé et dire des insultes en italien. »

<iframe loading="lazy" title="Quand Mbappé s'exprimait sur les quotas dans le football à 12 ans" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/wb6C1fhrkN0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

La famille Riccardi lui a d’ailleurs offert un maillot du Milan à l’époque car, selon le père de la famille, « on le surnommait le “petit Robinho” ». Fan au point d’y venir un jour ? Pas selon Antonio, le fils Riccardi : « Kylian m’a dit que Milan faisait partie de ses projets, mais en fin de carrière. Malheureusement, il plaisantait. […] Je ne veux pas donner d’illusions aux tifosi, il blaguait. »

Le Real Madrid tient toujours la corde, donc.

