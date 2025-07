Franck Haise juge que Nice ne pouvait pas tomber sur un pire tirage

La bête noire.

À la suite du tirage au sort du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions à Nyon (Suisse) ce lundi, l’OGC Nice, qui n’était pas tête de série, a hérité du Benfica Lisbonne, soit l’adversaire au plus gros indice UEFA. Une équipe que redoute logiquement le coach du Gym, Franck Haise : « Je pense qu’on ne pouvait pas trouver une équipe plus compliquée, a lâché le technicien français. C’est un club qui est prêt à des confrontations de ce niveau tous les ans, qui sort de la Coupe du monde des clubs en ayant battu le Bayern (1-0). Il est sorti de la phase de groupes et il n’a perdu qu’en prolongation contre le futur vainqueur Chelsea (1-4, le 24 juin). Quand on voit ce qu’a fait Chelsea, ça prouve le niveau simplement de Benfica. On va tout faire pour faire tomber cette équipe. »

Un défi de taille

Pour accéder au barrage, la dernière étape avant de rejoindre la tant espérée phase de ligue de la C1, les Niçois devront dominer Benfica, qui participe chaque année à une compétition continentale sans discontinuer depuis 2003. Nice accueillera les Portugais à l’Allianz Riviera le 5 ou 6 août avant de se déplacer à Lisbonne le 12 août. Problème, les Lisboètes n’ont perdu aucune de leurs 19 réceptions d’un club français en compétition européenne (13V 6N).

Sans le redoutable Di María, il y a peut-être une chance.

