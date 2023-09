Ligue des champions féminine : le Paris FC élimine Arsenal et poursuit son chemin

Quel match, quel scénario !

Dans la finale du Tour 1 des qualifications à la Ligue des champions féminine et après sa victoire contre Kryvbas, le Paris FC s’est offert Arsenal au terme d’une séance de penaltys au bout d’une partie folle. Une victoire de prestige, mais en plus avec la manière. Car si les Françaises n’étaient pas favorites, elles ont marqué les deux premiers buts de la partie en 69 secondes chrono dans le second acte grâce à un doublé express de Mathilde Bourdieu peu avant l’heure de jeu.

Avant de craquer et de laisser les Anglaises revenir, Alessia Russo réduisant le score à la 80e minute puis Jennifer Beattie égalisant dans le temps additionnel à la 96e. Les outsiders de la rencontre auraient alors pu sombrer psychologiquement, mais elles sont au contraire reparties au combat avec talent et motivation : au cœur de la prolongation, Daphné Corboz a cru offrir la victoire à son équipe. Insuffisant cependant, puisque Russo a remis le couvert à l’approche du coup de sifflet final.

Sauf que finalement, les tirs au but ont pour une fois réussi à l’Hexagone !

