Chants racistes des supporters d’Arsenal : le PSG et SOS Racisme vont porter plainte

La bêtise humaine n’a pas de limite.

Après la victoire du Paris SG à l’Emirates Stadium en demi-finales allers de la Ligue des champions (0-1) mardi, cinq supporters d’Arsenal ont été filmés en train de réaliser des cris de singe dirigés vers le bus du club de la capitale. Sur une vidéo, dévoilée par RMC Sport, on peut distinguer ces individus en train de se frapper la poitrine et de se gratter les aisselles comme pour imiter les gestes d’un singe.

Tout sauf une première

Cette attitude intolérable a fait réagir la délégation parisienne, qui a d’ailleurs filmé la scène. À la suite de ces événements, l’association SOS Racisme a déclaré qu’elle allait « saisir les autorités anglaises et la direction d’Arsenal pour identification des auteurs » avant de préciser qu’elle allait engager une action judiciaire commune avec le club parisien. Cet incident grave n’est malheureusement pas une première, puisque la saison dernière, lors du quart de finale aller entre le PSG et le Barça, des supporters barcelonais avaient exécuté des saluts nazis et avaient déjà lancé des cris de singe en direction des supporters parisiens. À la suite de ces agissements, les Blaugrana avaient écopé d’une amende de 25 000 euros par l’UEFA.

Juste abominable.

