Le but de Marcus Thuram est-il une madjer ?

Débat sémantique.

C’est indiscutable : Marcus Thuram a inscrit un but magnifique mercredi soir en demi-finales allers de la Ligue des champions sur la pelouse du FC Barcelone. Mais un débat agite tout de même les fans de foot et en particulier les plus historiens dans l’âme d’entre eux. Cette talonnade derrière la jambe d’appui peut-elle être qualifiée de Madjer ? Pas vraiment, étant donné que c’est du talon que l’Algérien avait signé son illustre but en finale de la Coupe d’Europe des clubs champions 1987, remportée par son FC Porto face au Bayern Munich.

DÉBUT DE MATCH FOU 🤯 Thuram ouvre le score d'une magnifique madjer ! La rencontre est à suivre dès maintenant sur CANAL+ 🖥️#BARINT | #UCL pic.twitter.com/aRvYZdkR6X — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 30, 2025

« La talonnade que j’ai réalisée est restée dans l’histoire du football mondial, c’est une marque déposée maintenant, nous confiait l’intéressé il y a quelques années, insistant sur l’instinct nécessaire pour réaliser un tel geste dans ce genre de match. Lorsque le ballon est venu vers moi, je n’avais pas le temps de réfléchir, j’étais un petit peu déséquilibré et j’ai eu l’audace de prendre le ballon du talon et de marquer. » Sur cet aspect au moins, on peut dire que l’inspiration géniale de Marcus Thuram fait dignement remonter le souvenir du coup de génie de Rabah Madjer.

Et pour ce qui est de la réplique exacte du geste, rendez-vous en finale ?

Marcus Thuram, au service du beau