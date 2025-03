Pas d’excès de confiance, mais pas de langue de bois non plus.

Interrogé en conférence de presse sur le huitième de finale de C1 à venir entre son Paris Saint-Germain et Liverpool, João Neves s’est montré clair : pour lui, les Reds ne sont pas plus forts. « La meilleure façon de défendre sur ces joueurs, c’est d’avoir la balle et de la garder. On va faire de notre mieux, on va bouger et on va faire circuler le ballon. En tant qu’équipe, je pense qu’on est meilleur », a ainsi estimé le milieu de terrain.

Et de continuer, à propos de la bonne forme actuelle des siens : « On s’améliore chaque jour, même si ça a été un peu compliqué au début pour nous en Ligue des champions. Ce n’était pas parce qu’on jouait mal, mais on ne marquait pas beaucoup de buts. Cela fait quatre mois que l’on ne perd plus, on est dans une bonne dynamique et en confiance. Il faudra éviter de concéder des buts tôt, je suis content de la façon dont on joue. Quel que soit le résultat, on joue toujours avec la même approche et la même qualité. »

Un hymne à la João.

