Pas de vainqueur entre Amiens et Reims

Amiens 2-2 Reims

Buts : Zabi (14e, csc), Chibozo (90e+3) pour l’ASC // Diakhon (32e), Ibrahim (80e) pour les Champenois

Des joueurs décisifs dans les deux surfaces

Pour la clôture de cette première journée de Ligue 2, Amiens recevait le Stade de Reims pour son premier match en deuxième division depuis sa relégation à l’issue du barrage disputé face au FC Metz. Une rencontre qui s’est finalement achevé sur un score de parité (2-2) après un nouveau match à rebondissements.

Balle au centre

Après une première journée forte en rebondissement sur les différentes pelouses de l’Hexagone, cette rencontre n’a pas échappé à la règle. Un match rugueux qui a fait des victimes puisqu’avant même la fin du premier quart d’heure, Joseph Okuku a du être remplacé après un choc au genou avec Yanis Rafii (10e). Ce même Rafii a également du quitter ses partenaires avant la pause sur blessure (45e+2). Bousculé en début de rencontre, c’est pourtant Amiens qui est parvenu à trouver le chemin des filets en premier, bien aidé par Patrick Zabi qui s’est laissé surprendre par le centre tendu d’Amine Chabane et qui l’a ainsi dévié dans son propre but (1-0, 14e). Alors qu’Amiens était dans un temps fort, cette fois c’est Reims qui est parvenu à égaliser contre le cours du jeu grâce à Mamadou Diakhon qui d’une frappe puissante et détournée par Chabane est parvenu à tromper Paul Bernardoni (1-1, 32e).

Une seconde mi-temps beaucoup plus poussive et des Rémois en difficulté sur les transitions, mais comme lors des 45 minutes précédentes c’est l’équipe la moins attendue qui est finalement parvenue à faire le break. Fautif sur l’ouverture du score amiénoise, Zabi est venu offrir un caviar à Hafiz Ibrahim pour permettre aux Champenois de s’offrir un premier succès en championnat (1-2, 80e). Les protégés d’Omar Daf pourront toutefois regretter l’absence de VAR en Ligue 2 puisque ils auraient du bénéficier d’un penalty pour une main rémoise sur un corner tiré par Rayan Lutin (89e). Mais il existe parfois une justice dans le football et c’est Ange Chibozo qui s’est mué en sauveur quelques minutes seulement son entrée en jeu et un superbe travail de Lutin (2-2, 90e+3).

Pau et Troyes sont donc les deux seules équipes à s’être imposées lors de cette première journée.

Amiens SC (4-2-3-1) : Bernaroni – Appiah (Lo, 90e), Kaïboué, Bakayoko, Chabane – Fofana, Monconduit (Injai, 77e) – Leautey, Lobry (Chibozo, 90e), Averlant (Ikia Dimi, 78e) – Rafii (Lutin, 45e+1). Entraîneur : Omar Daf.

Stade de Reims (4-4-2) : Jaouen – Okumu (Koné, 10e), Pallois, Akieme, Hiroki – Bojang (Diarra, 62e), Gbane, Zabi (Tia, 86e), Diakhon – Siebatcheu (Ibrahim, 62e), Teuma. Entraîneur : Karel Geraerts.

L'Inter sur la piste d'un espoir tricolore