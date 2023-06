Affaire Bordeaux-Rodez : Les réactions des deux camps après le verdict

Le gros dossier du jour.

Après l’interruption (à la 23e minute) du match Bordeaux-Rodez (alors que le score était d’un but à zéro pour les visiteurs) à cause de l’agression du Ruthénois Lucas Buades par un supporter girondin, le 2 juin dernier lors de la 38e journée de Ligue 2, la commission de discipline de la LFP a décidé de donner la victoire au RAF, ce qui officialise son maintien mais aussi la montée du FC Metz, la non-montée bordelaise et la descente du FC Annecy. Dans un communiqué, Rodez a réagi.

« Par l’instruction et le verdict de la commission de la LFP, toute la lumière a été apportée sur ce dossier et permettent de confirmer la probité du club et de l’ensemble de ces acteurs, écrit le club. Cet épisode, où le Rodez Aveyron Football a été acteur bien malgré lui, aura fortement marqué le club, les joueurs de son effectif, et plus particulièrement Lucas Buades, ainsi que l’ensemble des salariés de la structure. Le déferlement de messages haineux, menaces de mort reçus depuis plus d’une semaine envers le club et son joueur, Lucas Buades, ne doivent plus être permis à ce jour. Par ce communiqué, nous avons une pensée particulière à toutes les victimes de harcèlements et plus globalement de violences. Ce n’est plus tolérable. Le Rodez Aveyron Football, son président, se réservent le droit de donner toutes suites judiciaires aux différentes menaces et diffamations dont ils ont été l’objet. »

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 Suite à la commission de discipline de la @LFPfr, le club prend acte de la décision de "la perte par pénalité de la rencontre FC Girondins de Bordeaux / RAF comptant pour la 38ème journée de @Ligue2BKT pour le club de Bordeaux." Plus… pic.twitter.com/cy2KmVGigN — Rodez Aveyron Foot (@OfficielRAF) June 12, 2023

« Nous avons pris acte de la décision de la Commission de discipline qui démontre notre bonne foi, a quant à lui déclaré le président du RAF Pierre-Olivier Murat pour La Dépêche. Beaucoup de gens ont voulu nous faire passer de victimes à coupables. C’était du grand n’importe quoi ! […] Nous aurions aimé que le match à Bordeaux aille jusqu’à son terme et que nous puissions gagner sur le terrain. » Il s’est également exprimé sur La Chaîne L’Équipe : « Des gens ont essayé de le faire passer (Lucas Buades) pour un voyou, pour un voleur. J’ai trouvé ça un peu bas. Il est très touché psychologiquement, il a reçu des menaces de mort. Nous sommes la victime. »

💬 Pierre-Olivier Murat, président de Rodez 🎙️ sur Lucas Buades : "Il est très touché psychologiquement, il a reçu des menaces de mort. Notre club a été sali. On attend quoi ? Que quelqu’un vienne avec un couteau ? " pic.twitter.com/FQu43LnB7w — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 12, 2023

Forcément, c’est plutôt la soupe à la grimace pour le club girondin, qui ne compte pas en rester là : « La Commission de Discipline de la LFP a prononcé ce jour une décision aussi incompréhensible que disproportionnée, tant au regard des éléments du dossier que de la jurisprudence. Le FC Girondins de Bordeaux va saisir dans les plus brefs délais le CNOSF pour défendre ses droits et l’équité sportive. »

[Communiqué] La Commission de Discipline de la LFP a prononcé ce jour une décision aussi incompréhensible que disproportionnée, tant au regard des éléments du dossier que de la jurisprudence. Le FC Girondins de Bordeaux va saisir dans les plus brefs délais le CNOSF pour défendre… pic.twitter.com/WAltad7FRF — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) June 12, 2023

Elle va se terminer un jour, cette saison ?

