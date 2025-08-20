La poisse poursuit l'OM

Les débuts en Ligue 1 devront attendre.

Déjà largement touché par les péripéties du début de saison, l’OM doit se demander ce qu’il a bien pu faire pour mériter ça. Adrien Rabiot mis sur la touche définitivement, voilà que Facundo Medina, déjà absent sur suspension face à Rennes, va vraisemblablement manquer à l’appel pour la deuxième journée face au Paris FC. Touché à la cheville à l’entraînement, l’Argentin serait reparti de la Commanderie équipé de béquilles selon L’Équipe et devrait rapidement passer des examens, alors que sa participation à la deuxième journée de championnat est déjà largement compromise.

Forcé à titulariser Geoffrey Kondogbia en tant que défenseur central en Bretagne, Roberto de Zerbi va de nouveau improviser pour accompagner CJ Egan-Riley et Leonardo Balerdi. Arrivé en provenance de Lens, Medina est attendu comme un élément important de l’OM cette saison, par sa grinta, mais aussi par ses qualités de défenseur et de relanceur, alors que son entraîneur s’était déjà montré sous le charme début août.

Dommage pour lui, il venait d’être appelé avec l’Argentine pour la prochaine fenêtre internationale.

Jonathan Rowe aurait déjà trouvé un nouveau point de chute en Italie