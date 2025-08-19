S’abonner au mag

ACTU MERCATO

L’OM serait prêt à garder Adrien Rabiot pendant un an sans le faire jouer

CG
L&rsquo;OM serait prêt à garder Adrien Rabiot pendant un an sans le faire jouer

Un scénario digne d’une télé-réalité et bientôt une loft story.

Il n’y a pas besoin de jouer des matchs pour faire couler de l’encre. Entre sa défaite contre Rennes vendredi et la réception du Paris FC ce week-end, l’OM a plongé dans un psychodrame dont il a le secret.

L’exemple récent de Chancel Mbemba

Après avoir confirmé qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe avaient été placés sur la liste des transferts après leur altercation au Roazhon Park, La Provence fait savoir que les dirigeants olympiens ont l’intention d’être fermes et définitifs concernant le milieu de terrain français.

Le quotidien explique que Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fixé un prix de vente pour le joueur arrivé libre un an plus tôt. Tout en ajoutant que si aucune offre convenable n’arrivait sur la table des Marseillais pour le joueur de 30 ans, le club phocéen serait prêt à la conserver jusqu’à la fin de son contrat, en juin 2026, sans le faire jouer avec l’équipe première. À l’instar de Chancel Mbemba la saison dernière.

Quelle énigme.

Sondage : l'OM a-t-il dit adieu au titre de champion de France ?

CG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !
Logo de l'équipe Olympique de Marseille
Et l'OM resta l'OM
  • Ligue 1
  • J1
  • Rennes-Marseille (1-0)
Et l'OM resta l'OM

Et l'OM resta l'OM

Et l'OM resta l'OM

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM a-t-il dit adieu au titre de champion de France ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
56
20

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine