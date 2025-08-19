L’OM serait prêt à garder Adrien Rabiot pendant un an sans le faire jouer

Un scénario digne d’une télé-réalité et bientôt une loft story.

Il n’y a pas besoin de jouer des matchs pour faire couler de l’encre. Entre sa défaite contre Rennes vendredi et la réception du Paris FC ce week-end, l’OM a plongé dans un psychodrame dont il a le secret.

L’exemple récent de Chancel Mbemba

Après avoir confirmé qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe avaient été placés sur la liste des transferts après leur altercation au Roazhon Park, La Provence fait savoir que les dirigeants olympiens ont l’intention d’être fermes et définitifs concernant le milieu de terrain français.

Le quotidien explique que Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fixé un prix de vente pour le joueur arrivé libre un an plus tôt. Tout en ajoutant que si aucune offre convenable n’arrivait sur la table des Marseillais pour le joueur de 30 ans, le club phocéen serait prêt à la conserver jusqu’à la fin de son contrat, en juin 2026, sans le faire jouer avec l’équipe première. À l’instar de Chancel Mbemba la saison dernière.

Quelle énigme.

Sondage : l'OM a-t-il dit adieu au titre de champion de France ?