La négligence de l’OL qui pourrait lui coûter très cher

La phobie administrative n’est donc pas réservée qu’aux députés.

L’OL n’a pas transmis à temps son dossier à la Fédération pour obtenir la licence permettant de disputer une Coupe d’Europe. Une licence nécessaire pour que le club rhodanien puisse participer à la Ligue des champions, la Ligue Europa ou la Ligue Conférence la saison prochaine. Selon L’Équipe, le problème pourrait être réglé dans les prochains jours.

Molenbeek a connu le même sort

Molenbeek, autre club appartenant à Eagle Foot, a connu pareille mésaventure il y a quelques semaines auprès de la Fédération belge. Cette fois, il s’agissait d’un document administratif nécessaire en cas d’accession à l’élite, un souci visiblement régularisé depuis.

Contacté par L’Équipe, le club reconnaît qu’« en raison d’un désalignement interne en matière de processus et d’exhaustivité des documents qui devaient être fournis, l’Olympique lyonnais confirme que toutes les informations pour l’application n’ont pas été transmises à la FFF. Ces questions feront l’objet de plusieurs mesures internes et un processus de suivi minutieux a été mis en place en conséquence. Nous soumettrons rapidement l’ensemble des documents et informations attendus par la FFF et nous tenons à sa disposition pour la pleine résolution de ce dossier. »

Une relégation par la DNCG et une interdiction de disputer une Coupe d’Europe par négligence, ça ferait beaucoup là.

