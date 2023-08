De nombreuses restrictions pour les supporters parisiens à Lyon

Same old story.

À six jours de la réception du Paris Saint-Germain par l’Olympique lyonnais, la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes, Fabienne Buccio, s’est prononcée sur les modalités de déplacement des supporters parisiens. Dans un communiqué, la représentante de l’État a interdit aux suiveurs du PSG « la circulation et le stationnement sur la voie publique dans le centre-ville de Lyon afin de prévenir d’éventuels incidents et troubles à l’ordre public ».

L’accès au stade et à ses abords sera lui interdit « à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du PSG », à l’exception des spectateurs ayant un billet de la contremarque « secteur visiteurs ». La préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes rappelle également que « le transport et l’utilisation de tous pétards ou engins pyrotechniques seront interdits aux abords et à l’intérieur du Groupama Stadium ».

La routine, quoi.

