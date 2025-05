Angers fait un grand pas vers le maintien à Nantes

Nantes 0-1 Angers

But : Allevinah (52e) pour le SCO

SCO qui peut.

Sans offrir le match de l’année, Angers a obtenu ce qu’il était venu chercher à la Beaujoire : une victoire précieuse dans la course au maintien (0-1). Une frappe bien placée de Jim Allevinah en début de seconde période aura suffi à faire la décision dans une rencontre entre deux équipes à la peine pour se montrer dangereuses. La tentative gagnante de l’ancien Clermontois, bien trouvé plein axe à l’entrée de la surface, est d’ailleurs la première frappe cadrée de l’après-midi (0-1, 52e).

💥 | Jim Allevinah ouvre le score pour le SCO !🔥🙌 #FCNSCO 👉 Suivez la rencontre ici : https://t.co/uHnUbT4jNE… pic.twitter.com/G0SmkwFYBH — DAZN France (@DAZN_FR) May 4, 2025

Le maintien leur tend les bras

Le premier but de la saison de l’ailier angevin a le mérite d’emballer (un peu) le match. Mais malheureusement pour les Canaris, Yahia Fofana veille au grain face aux trop rares offensives locales, signées Pedro Chirivella ou Nicolas Cozza au bout d’un interminable temps additionnel. Avec ce résultat, le SCO passe devant son adversaire du jour et se rapproche du maintien, avec cinq points d’avance sur le barragiste havrais, en déplacement à Auxerre un peu plus tard dans l’après-midi.

On tient peut-être les grands gagnants du jour.

