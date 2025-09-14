L’horrible panenka de Lionel Messi face à Charlotte

Même le plus grand doit parfois se faire tout petit.

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’octuple Ballon d’or a totalement manqué sa panenka avec l’Inter Miami sur la pelouse de Charlotte. À la 32e minute de jeu, Lionel Messi a effectivement vu Kristijan Kahlina, le portier adverse croate formé au Dinamo Zagreb, arrêter tranquillement son péno alors que le score était nul et vierge au tableau d’affichage. Finalement, l’Inter Miami l’a bien regretté, puisque Charlotte s’est imposé 3-0 grâce à un triplé de l’ailier israélien Idan Toklomati.

No luck on the panenka. Kristijan Kahlina stands his ground! #MLSSeasonPass: https://t.co/Hk7vdrFPCI pic.twitter.com/ltzmUpAPEn — Major League Soccer (@MLS) September 14, 2025

Preuve de l’aura de Messi : la MLS n’a même pas cité sur ses réseaux sociaux le nom de l’Argentin au moment de publier l’extrait de ce penalty manqué. Cela faisait depuis le 30 novembre 2022 et un Pologne-Argentine en Coupe du monde que Messi ne s’était pas manqué dans l’exercice. C’était un certain Wojciech Szczęsny qui avait dégoûté la Pulga au Qatar avant que l’Argentine ne s’offre le toit du monde.

