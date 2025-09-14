S’abonner au mag
  • MLS
  • Inter Miami

L’horrible panenka de Lionel Messi face à Charlotte

AC
L’horrible panenka de Lionel Messi face à Charlotte

Même le plus grand doit parfois se faire tout petit.

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’octuple Ballon d’or a totalement manqué sa panenka avec l’Inter Miami sur la pelouse de Charlotte. À la 32e minute de jeu, Lionel Messi a effectivement vu Kristijan Kahlina, le portier adverse croate formé au Dinamo Zagreb, arrêter tranquillement son péno alors que le score était nul et vierge au tableau d’affichage. Finalement, l’Inter Miami l’a bien regretté, puisque Charlotte s’est imposé 3-0 grâce à un triplé de l’ailier israélien Idan Toklomati.

Preuve de l’aura de Messi : la MLS n’a même pas cité sur ses réseaux sociaux le nom de l’Argentin au moment de publier l’extrait de ce penalty manqué. Cela faisait depuis le 30 novembre 2022 et un Pologne-Argentine en Coupe du monde que Messi ne s’était pas manqué dans l’exercice. C’était un certain Wojciech Szczęsny qui avait dégoûté la Pulga au Qatar avant que l’Argentine ne s’offre le toit du monde.

Sanction alourdie pour Luis Suárez après son crachat

AC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine