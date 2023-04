L’Espanyol a trouvé son entraîneur pour son opération maintien

Dommage, Pascal Dupraz venait d’être retiré des rayons.

L’Espanyol n’a pas tardé à retrouver un entraîneur après le limogeage de Diego Martinez la veille. Ce mardi, les Pericos ont annoncé l’arrivée sur le banc de Luis Garcia, ancien joueur entre 2005 et 2011. Ce sera la première expérience de l’ancien international espagnol (sept sélections entre 2007 et 2008) sur un banc. Garcia, très apprécié des supporters de l’Espanyol pour avoir remporté la Coupe d’Espagne en 2006 et atteint la finale de C3 en 2007, aura fort à faire avec la formation catalane. Actuels dix-huitièmes de Liga à égalité de points avec Valence (17e) et Almeria (19e) à onze journées de la fin du championnat, les Catalans restent sur quatre défaites consécutives.

Le fameux choc psychologique opérera-t-il ?

