Espagne : 2 coachs de Liga virés en vingt-cinq minutes

Il n’y a pas qu’en France qu’on vire des entraîneurs début avril.

Respectivement défaits ce week-end par le Real Madrid (0-6) et Gérone (1-2), les entraîneurs du Real Valladolid, José Rojo « Pacheta », et de l’Espanyol Barcelone, Diego Martinez, ont été remerciés aujourd’hui. C’est le licenciement du premier nommé dont l’information a été rendue officielle (13h01) avant que le second ne le rejoigne dans la liste des coachs disponibles (13h27). Avec seulement deux victoires en 12 matchs en 2023 et surtout une humiliation vécue à Santiago-Bernabéu, l’ex-entraîneur de Valladolid laisse une équipe à la 16e place du championnat (28 points). Pour Martinez, ce sont trois défaites consécutives qui ont eu raison de lui. L’Espanyol est 17e de Liga avec 27 unités, soit autant qu’Almería, premier relégable.

🔴 EN DIRECTE | Segueix la roda de premsa de comiat de Diego Martínez #RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) April 3, 2023

Après l’Angleterre lundi avec Chelsea et Leicester et la Ligue 2 avec Dijon et Amiens ce mardi, c’est donc le championnat ibérique qui voit du changement sur les bancs de touche.

À qui le tour demain ?

