Pronostic Valladolid Getafe : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Valladolid prend son destin en main face à Getafe

Cette ultime journée de Liga doit nous rendre ses derniers verdicts, avec la dernière formation qualifiée pour une compétition européenne mais aussi le club relégué aux côtés d’Elche et de l’Espanyol Barcelone. Cette opposition entre Valladolid et Getafe concerne évidemment la lutte pour le maintien. Actuellement, le Real pointe en 18e position avec 1 point de retard sur le Celta Vigo, première formation non relégable (qui reçoit le FC Barcelone lors de cette même journée). De plus, La Pucela n’accuse que 2 points de retard sur son adversaire du jour. En s’imposant ce dimanche, Valladolid serait donc assuré de conserver sa place en Liga. Après avoir connu une terrible série de 5 revers de rang, le Real s’est repris lors des 2 dernières journées avec une victoire surprise à domicile sur le FC Barcelone (3-1) avant de décrocher un point précieux à Almeria (0-0) le week-end dernier. Pour atteindre la mission du maintien, la Pucela compte notamment sur son meilleur buteur Larin (8 buts en 18 matchs).

De son côté, Getafe n’est toujours pas assuré de décrocher son maintien. Bien placés avec leurs 2 points d’avance sur le 1er relégable qui n’est autre que Valladolid, les Azulones se retrouveraient dans une situation inconfortable en cas de défaite ce dimanche. Pour être assuré de conserver sa place en Liga, Getafe a une mission très simple, faire au moins match nul face à Valladolid. Cet objectif paraît tout à fait atteignable car les hommes de Bordalas ont bien réagi lors des dernières semaines avec une seule défaite lors des 5 dernières journées, contre le Real Madrid. De plus, Getafe vient de s’imposer lors des 2 dernières rencontres face au Betis Séville et Osasuna, deux équipes du top 7. Si les voyants semblent au vert du côté des Azulones, ces derniers n’oublient pas pour autant qu’ils ne se sont jamais imposés à Valladolid dans leur histoire. De retour en forme lors des 2 dernières journées et en réussite à domicile face à Getafe, Valladolid a les armes pour s’imposer et se sauver. Le club de R9 bien de battre dans son stade le Barça, il peut bien dominer Getafe !

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

