Suivez le multiplex spécial maintien en Liga !

Six équipes, deux points d'écart, 90 minutes à jouer et un maintien à assurer : qui a dit qu'il n'y avait plus rien à jouer en Espagne ?

Tableau des scores

Betis 1-0 Valence

Celta Vigo 0-0 Barcelone

Elche 0-1 Cadix

Espanyol 1-1 Almeria

Valladolid 0-0 Getafe

21h44 : C’est on ne peut plus logique, surtout avec cette perte de balle… Neuvième but cette saisonpour Gabri Veiga, qui ne devrait pas faire de vieux os cet été dans son club formateur.

21h43 : BUT DU CELTA !

21h43 : Le Barça encore a deux doigts de céder mais c’est refusé pour hors-jeu…

21h41 : Il s’avère que c’était un hors jeu du passeur Tete, déjà hors-jeu d’un rien sur l’égalisation qui lui a été refusé.

21h39 : De La Torre a deux doigts de tromper Ter Stegen mais ça fuit le cadre, pendant que Elche croit égaliser pour la seconde fois, mais la VAR annule le but de Nteka pour une poussette. C’est sévère…

21h38 : Cadiz manque le break de trois fois rien !

21h35 : Bon on va pas se mentir, les ardeurs se sont calmés on dirait. Juste le temps d’écrire ça qu’une relance foireuse du Betis et Lino frôle le poteau de Bravo pour Valence. Du mauvais côté, malheureusement.

21h28 : Tutulututututu ! Égalisation de Elche, mais c’est finalement refusé.

21h27 : Kessie encore tout proche d’ouvrir le score, à deux reprises… Derrière le Celta bazarde un trois contre un en contre.

21h24 : Oulala la jolie parade de Claudio Bravo devant Almeida… La patate de Javi Guerra derrière, c’était pas loin. Le Betis tiendra-t-il longtemps ?

21h21 : À noter la passe décisive de Sergi Darder sur le but de l’Espanyol. De quoi me rendre nostalgique…

21h20 : Ça bataille ferme à Valladolid, pendant que Valence se bouge bien pour revenir, mais la frappe de Lino manquait de calcium.

21h17 : Incontestablement, il est la le grand moment de sport de ce dimanche soir… Pourquoi, c’est qui Rolland G ?

21h15 : Cette reprise angle fermée de Puado pour l’honneur de l’Espanyol… Une frappe de cochon !

21h13 : Kessie a bien cru mettre son second but de la saison, mais il était hors-jeu de quelques centimètres… Et l’Espanyol égalise déjà !

21h12 : Pas tout le monde en même temps Messieurs ! Almeria ouvre le score sur la pelouse de l’Espanyol, d’une belle tête de El Bilal Toure.

21h10 : Ouverture du score à Cadiz ! Coup franc juninhesque sur la barre, San Emetiero reprend bien et met les siens à l’abris pour l’instant.

21h07 : But refusé à Valence ! Almeida était un peu trop penché vers l’avant… Ça ne se joue vraiment pas à grand chose. C’est parti à fond à Villamarin en tout cas.

21h04 : Gabri Vega qui chauffe déjà les gants de Ter Stegen. Pas vraiment serein l’allemand sur le coup…

21h02 : Et Plata qui a immédiatement rush la surface de Getafe pour Valladolid, sans obtenir le péno. Et Ayoze Pérez ouvre le score en moins d’une minute pour le Betis. La nuit va être longue pour les Valencians !

21h00 : ET C’EST PARTI !

20h55 : Un prono pour la dix-huitième place ? Et le tifo en hommage à Joaquin à Benito Villamarin. On en a vu de plus beaux.

20h50 : Pas trop de surprises dans les compos. A noté la première titularisation de Joaquín cette saison du coté du Betis, pour son ultime match en pro.

20h45 : Hola todos ! C’est l’heure de la grande bagarre tout en bas de la Liga. Valladolid, premier relégable, reçoit Getafe 14e et à deux petits points. Pour ajouter du fun, Cadiz, Valence, Almeria et le Celta Vigo sont tous encore à portée de feu du 18e.

