Les Urawa Red Diamonds pour Manchester City à la Coupe du monde des clubs

C’est officiel, Manchester City connaît son adversaire.

En demi-finales de la Coupe du monde des clubs à Djeddah en Arabie saoudite, le club anglais affrontera les Urawa Red Diamonds : ce vendredi, les Japonais ont battu le Club Leon sur la plus courte des marges pour rejoindre les Sky Blues et continuer de croire au titre. C’est Alex Schalk, joueur néerlandais passé par le Servette, qui a délivré les siens.

A la 78e minute, alors qu’il venait d’entrer en jeu quelques instants plus tôt et qu’aucun but n’avait encore été inscrit, l’attaquant a ouvert le score de manière habile après avoir été trouvé dans la surface de réparation. Et les Mexicains, qui ont terminé à dix en raison de l’expulsion de William Tesillo, ne sont jamais revenus…

Avec ou sans Erling Haaland, cette demi-finale ?

Ultras solidaires