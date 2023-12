Erling Haaland absent lors de la Coupe du monde des clubs ?

Quel sera le visage de l’attaque de Manchester City, pendant le Coupe du monde des clubs ?

Alors que le club anglais s’apprête à se rendre à à Djeddah en Arabie saoudite pour la demi-finale de la compétition qui l’oppose aux Urawa Red Diamonds, son entraîneur ne sait pas s’il pourra compter sur son buteur. Ce dernier est en effet blessé au pied, et sa présence lors des matchs de l’épreuve comme pour celui de Premier League contre Crystal Palace ce samedi n’est pas établie.

« Haaland est revenu ce vendredi, les médecins vont le voir et nous verrons comment il se sent. Il ne s’agit pas d’une fracture et dès qu’il n’aura plus mal, il jouera », a ainsi indiqué Pep Guardiola en conférence de presse, au sujet du Norvégien qui a marqué quatorze réalisations en championnat et cinq en Ligue des champions cette saison.

Place à Oscar Bobb, qui s’est récemment distingué contre l’Étoile rouge de Belgrade ?

